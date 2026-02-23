Haberler

Burdur'da Polis Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur’da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

BURDUR'da polis, dolancırıcılık olaylarına karşı uyarı ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde vatandaşlara siber dolandırıcılığa karşı tedbirler ve KADES uygulaması hakkında uyarıcı broşür dağıtıldı. Telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan ve para talep eden kişilere inanılmaması gerekildiği antatılan etkinlikte, bu meslek gruplarının kimseden telefonla para istemeyeceği vurgulandı. Kadınların herhangi bir şiddet olayına maruz kalmaları durumunda ise en yakın polis merkezine ulaşabilmek için Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var