Burdur'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, 83 yaşındaki Mehmet Yarar'ın kullandığı traktör devrildi. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak Yarar yaşamını yitirdi.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kuzköy köyünde Mehmet Yarar (83) idaresindeki 15 DL 298 plakalı traktör devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, aracın altında çıkarılan Yarar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel