Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Güncelleme:
Burdur'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Ulu Cami'de anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, depremde yaşamını kaybedenler için dua edildi.

BURDUR'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Depremde yaşamını yitirenler için İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, Afet ve Acil Durum Müdürü Teymen Şimşek ile vatandaşlar katıldı.

500

