Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

BURDUR'da bir lisede düzenlenen deprem tatbikatında gerçeğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Burdur USO Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen deprem tatbikatına polis, itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri katıldı. Senaryo gereği Burdur'da 6,7 şiddetinde meydana gelen depremde öğrenciler çalan sirenlerle uyarıldı ve okulu boşaltmaları sağlandı. Bina içerisinde 2 öğrencinin mahsur kaldığının anlaşılması üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polisin çevre güvenliğini almasının ardından içeri giren UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan öğrencileri kurtardı. Aynı anda okulun kazan dairesinde çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, tatbikatın 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerini Azaltma Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve valiliğimiz koordinesinde ilimizdeki tüm okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerimizin bir afet anında nasıl davranacaklarını ve nasıl doğru hareket edeceklerini onlara göstermek" dedi.Tatbikat sonrasında UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri öğrencilere kullandıkları ekipmanlarla ilgili bilgi verdi.