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Burdur'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü için bando konseri verildi

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Burdur'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen konserde 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Bölge Komutanlığı sahne aldı. Konseri izleyen protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler Türk bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.

Burdur'da Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

Burdur Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konserde, 40. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Bando Bölge Komutanlığı sahne aldı.

Konseri izleyen protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler, Türk bayraklarını sallayarak marşlara eşlik etti.

Vali Yardımcısı Bedir Deveci, katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak programın düzenlenmesine katkılarından dolayı Vali Tülay Baydar Bilgihan'a teşekkür etti.

Konserin sonunda Deveci, bando şefi Zafer Atakul ile solist Metin Mert Tunga'ya çiçek ve plaket verdi.

Kaynak: AA
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