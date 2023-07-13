Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm hububat ekili tarım arazisi yanarak kül oldu. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'da çıkan yangında 30 dönüm hububat tarlası küle döndü

BURDUR - Burdur'un Karamanlı ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm hububat ekili tarım arazisi yanarak kül oldu

Yangın Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ovada bulunan hububat ekili tarım arazisinde henüz nedeni öğrenilemeye bir sebeple alevler yükseldi. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve yangını duyup traktörleriyle olay yerine gelen vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 dönüm hububat ekili tarım arazisi yanarak kül oldu.