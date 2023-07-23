Burdur'da çıkan tarım arazisi yangınında 40 dönüm ekin küle döndü

Burdur'da çıkan tarım arazi yangınında 40 dönüm buğday yanarak küle döndü. Yangın Burdur'un İnsuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarım arazilerinin olduğu bölgede çıkış sebebi öğrenilemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek 5 araç ve 13 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 40 dönüm buğday tarlası yanarak kül oldu.