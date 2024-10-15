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Burdur'da Cezaevinde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi

Burdur'da Cezaevinde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen acil durum tatbikatında emniyet, AFAD, itfaiye ve diğer ekipler olay yerine hızla intikal etti. Tatbikat, olası bir kriz durumunda ekiplerin müdahale sürelerini test etmek amacıyla yapıldı.

BURDUR E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikat heyecan yarattı.

Emniyet Müdürlüğü haber merkezi tarafından yapılan acil durum anonsunun ardından teyakkuza geçen emniyet, AFAD, itfaiye, doğalgaz ve elektrik ekipleri Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na intikal etti. Kısa sürede olayın tatbikat olduğu ve cezaevinde yaşanabilecek olumsuz bir durumda ekiplerin ne kadar kısa sürede geldiğini tespit etmek için yapıldığı anlaşıldı. Bir süre sonra ekiplere normale dönmeleri anons edildi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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