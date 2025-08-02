Burdur'da Buğday Yüklü TIR Yangını

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Çeltikçi ilçesi yakınlarında bir TIR'ın motor bölümünde çıkan yangın, araç ve yükün büyük zarar görmesine yol açtı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BURDUR'un Çeltikçi ilçesi yakınlarında buğday yüklü TIR çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya- Burdur kara yolunun Çeltikçi Beli yakınlarında meydana geldi. Burdur istikametine seyir halindeki 06 PAA 43 plakalı TIR'ın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden şoför TIR'ı durdurdu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaparken, Çeltikçi Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. TIR'ın çekici bölümü tamamen yanarken, kasadaki buğdayın bir kısmı yola döküldü. Yangın nedeniyle Antalya- Burdur kara yolunun Burdur istikameti yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Soğutma çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sinem'i katleden cani kamp yaparken yakalandı

Sinem'in katili keyif yaparken yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı

Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.