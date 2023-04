BURDUR'DA BÖREKÇİLERİN BAYRAM YOĞUNLUĞU

Burdur'da, bayramların vazgeçilmezi su böreği yoğun talep görüyor. Su böreği imalatçısı Şükran Gök, her bayram yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Burdur'da Ramazan Bayramı'nda su böreği kahvaltı sofrasında ve misafirlerine ikram etmek için yoğun olarak tercih ediliyor. Özgür Mahallesi'nde uzun süredir unlu mamuller imalatı yapan Şükran Gök, her Ramazan Bayramı'nda su böreği siparişi dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını anlattı. Şükran Gök, Su böreği Burdur'umuzun geleneksel böreklerindendir. Her bayramda her evde yapılan bir üründür. Yufkaları kaynar suya atıp, her sırasına yağ gezdirip siniye döşeriz. Sininin büyüklüğüne göre 14 ya da 15 beze döşeriz. Siparişlere göre ister peynirli, ister kıymalı ya da yarısı peynirli, yarısı kıymalı yapabiliyoruz. Yaklaşık 45 dakika ocakta piştikten sonra servise hazır hale geliyor. Su böreği başka şehirlerde de yapılır ama Burdur'un böreğinin yerini tutmaz. Bizim yufkalarımız el açması olduğu için daha lezzetli olur dedi. (DHA)