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Burdur'da bir kişiyi yaralayıp parasını gasbeden zanlı tutuklandı

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Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan 68 yaşındaki emekli Halil Tezcan'ı eski gülyağı fabrikası yakınında bir kişi darbetti. Tezcan'ın cüzdanını ve gömleğinin cebindeki bir miktar parayı alan saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Tezcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçarken olay yerine cep telefonunu düşüren M.A. (22) kısa süre sonra polis ekiplerince Aşıklar Parkı'nda yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Burdur'da bir kişiyi yaralayıp parasını gasbeden zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan 68 yaşındaki emekli Halil Tezcan'ı eski gülyağı fabrikası yakınında bir kişi darbetti.

Tezcan'ın cüzdanını ve gömleğinin cebindeki bir miktar parayı alan saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Tezcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçarken olay yerine cep telefonunu düşüren M.A. (22) kısa süre sonra polis ekiplerince Aşıklar Parkı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Burdur Devlet Hastanesi Bahçelievler Mahallesi Burdur Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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