Burdur Bucak'ta barınaktaki "köpek ölümleri" iddiası hakkında soruşturma başlatıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde faaliyet gösteren barınaktaki "köpek ölümleri" iddialarına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.

Bucak Belediyesi bünyesinde kurulan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bazı köpeklerin öldüğü ve boyun kısımlarında yaralarının olduğu iddia edilen görüntüler, hayvanseverlerden oluşan bir grup tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan üzüntü verici görüntü ve iddialara ilişkin olarak, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tespit edilecek sorumlular hakkında idari ve hukuki işlemler titizlikle uygulanacaktır. Hayvanların sağlığı ve refahı öncelikli olup, süreç ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki sorumlu personel hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında, soruşturmanın sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ilgili birimdeki görevli personel görevlerinden alınmıştır."