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Burdur'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Burdur'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
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Vali Tülay Baydar Bilgihan, bağımlılıkla mücadele konusunda etkinlikleri artırmak amacıyla önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıya birçok kurumdan yetkililer katıldı ve çeşitli konularda sunumlar yapıldı.

BURDUR Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Amacımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin korunması adına, bağımlılıkla mücadelede etkinliğimizi artırmak, bu konuda en hassas şekilde mücadelemizi sürdürmektir dedi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi kapsamında düzenlenen toplantıya Vali Tülay Baydar Bilgihan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Sağlık Müdürü Murat Erk, okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Vali Bilgihan, toplantıda yaptığı konuşmada, Bugün bağımlılıkla mücadele noktasında çok tematik ama hepimizin hayatını etkileyen, çevremizde gördüğümüz, görünce üzüldüğümüz, toplumumuzu, aile yapımızı, ülkemizi ve bütün dünyayı tehdit eden temel unsurlarla ilgili olarak bir çalışma kapsamında bir araya geldik. Amacımız tüm paydaş kurumlarımız ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizin korunması adına, bağımlılıkla mücadelede etkinliğimizi artırmak, bu konuda en hassas şekilde mücadelemizi sürdürmektir dedi. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 'En iyi narkotik polisi anne modülü', 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' ve 'Sanal bahis, kumar ve dolandırıcılık' ile ilgili ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personeli tarafından da 'Bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon süreçleri' konulu sunumlar yapıldı.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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