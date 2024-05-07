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Burdur'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Burdur'un Karamanlı ilçesinde plakasız bir ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü Süleyman Çınar (74) hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV, Kayalı köyü yolu Gebice mevkisinde tarlaya devrildi.

ATV'yi devrilmiş halde gören çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Çınar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Tefenni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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