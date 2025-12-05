Ailesinin ulaşamadığı öğrenciyi polis uyandırdı
Burdur'da üniversite öğrencisi S.Y.'ye ulaşamayan ailesi, apartın sahibini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, öğrenciyi uyandırarak durumunu kontrol etti.
BURDUR'da ailesinin telefon aramasıyla ulaşamadığı S.Y.'nin konakladığı aparta giden polis, üniversite öğrencisini uyandırıp, yakınlarına bilgi verdi.
Gazi Caddesi'ndeki bir apartta kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi S.Y.'e ulaşamayan ailesi, apartın sahibini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine aparta sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler dairesinde uyuyakalan öğrenciyi uyandırdı. Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler aparttan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel