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Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Burdur'da 61 yaşındaki Fatma I., eşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatma I'yı (61) evde hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma I'nın cenazesi evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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