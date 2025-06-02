Burdur'da 4 Gün Haber Alınamayan Halil Özel Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da 4 Gün Haber Alınamayan Halil Özel Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 4 gündür haber alınamayan 61 yaşındaki Halil Özel, evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

BURDUR'da 4 gündür haber alınamayan Halil Özel (61) evinde ölü bulundu.

Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 126'ncı sokaktaki müstakil evde yalnız yaşayan Halil Özel'den 4 gündür haber alamadıklarını söyleyen yakınları, bugün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Özel'in evine ekipler yönlendirildi. Açık olan kapıdan içeri giren ekipler Halil Özel'i yerde hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde Halil Özel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özel'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Papa'nın geleceği İznik'te 2 bin 500 yıllık keşif

Papa'nın geleceği ilçemizde 2 bin 500 yıllık heyecanlandıran keşif
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
Beşiktaş'tan Henry Onyekuru iddialarına ilişkin resmi açıklama

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Onyekuru
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.