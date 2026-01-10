Haberler

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücüler ile bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ahmet A. (42) yönetimindeki 32 AY 033 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kazak Tünelleri mevkisinde Muhammet A.A. (25) idaresindeki 07 CLR 57 plakalı otomobil ve Bedirhan İ.'nin (44) kullandığı 06 COB 930 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler Ahmet A. ve Muhammet A.A. ile araçlarda bulunan Muhammet E. Y. (18) ve Musa A. (56 hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı