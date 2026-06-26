Nikah salonunda 26.06.2026 yoğunluğu

BURDUR'da 26.06.2026 tarihinde nikah kıydıran çiftler nedeniyle salonlarda yoğunluk yaşandı.

Burdur'da nikah günlerini özel bir anıya dönüştürmek isteyen 22 çift nikah için 26.06.2026 tarihini seçti. Burdur Belediyesi Nikah Salonu'nda yoğunluk oluştu. Nikah kıydıran çiftler özel bir gün olduğu için bu tarihi tercih ettiklerini söyledi. Bir çiftin nikahını kıyan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kendisinin de 26.06.2004 tarihinde evlendiğini belirterek çiftlere mutluluklar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı