Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Düzenlendi

Burdur'da 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Aziziye Köyü'nde düzenlenen 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği'nde 11 bin kişi bir araya geldi. Şenlikte Yörük kültürü sergilendi, çeşitli müzik sanatçıları sahne aldı.

Burdur'da Aziziye Köyü 22. Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği düzenlendi.

Aziziye Yaylası'nda iş insanı Mehmet Cadıl tarafından düzenlenen şenlikte, Ozan Yaşar Çebişli, Türk Halk Müziği Sanatçıları Hüsnü Ataseven, Neslihan Yılmaz Ören, Nurcan Altınok ve Özlem Şahin sahne aldı.

11 bin kişinin katıldığı etkinlikte zeybek gösterileri, atlı birliklerin geçişi ve Yörük kültürünü yansıtan çeşitli gösteriler yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan burada yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün yaşatılmasında şenliğin önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çocuklara ve gençlere bu kültürün anlatılması gerektiğini vurgulayan Bilgihan, "Yörük, hayatın hakkını verendir. Coğrafyasının, kaderinin aynı zamanda yolunu kendi çizen, ülkesini seven, vatanına aşık, milletine sadık, çevreye duyarlı, insana hassas, dolayısıyla doğanın aynı zamanda yaşamın içinde olan Yörük biziz. Bizler o yüzden buradayız. Bu şenliğin daha nice 22'lerde buluşmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
İlayda'nın sonunu babası getirmiş: Öldürüyorsanız öldürün

İlayda'nın sonunu babası getirmiş: Öldürüyorsanız öldürün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakimin babasının restoranında 10 kişi polisi darp etti iddiası

10 kişi bir polisi çocuklarının gözü önünde darp etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.