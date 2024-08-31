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Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kabul töreni düzenlendi

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Burdur Valiliği tarafından MAKÜ Avşah Han'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek ve birçok kurum temsilcisi katıldı. Vali Öksüz, törende yaptığı konuşmada 30 Ağustos'un Türk milleti için önemini vurguladı.

BURDUR'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

Burdur Valiliği'nce MAKÜ Avşah Han'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kabul töreni gerçekleştirildi. Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Garnizon Komutanı Albay Şengezer Şimşek, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Engin Hatipoğlu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Vali Türker Öksüz, "Aziz milletimizin özgürlük sembolü olan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde, bu toprakların ilelebet Türk yurdu olduğunu cihana ilan edildiği bu kutlu zafer gününde, milletin bir ferdi olmanın gururu ve kıvancını hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağustos yalnızca bir tarih değil, Türk milletinin namus timsali, beka simgesi, bağımsızlık işaretidir. 30 Ağustos battı, öldü sanılan, istiklal güneşinin vatan semalarında tekrar doğmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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