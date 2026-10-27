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Burdur Bucak'ta evin tavanındaki 40 santimetrelik yaban arısı yuvası uzaklaştırıldı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin giriş bölümünün tavanında oluşan yaban arısı yuvası, zamanla yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Tehlike oluşturabileceği endişesiyle evden uzaklaştırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evin giriş bölümünün tavanında oluşan yaban arısı yuvası, büyüklüğü ve ilginç görüntüsüyle dikkati çekti.

İlk başta küçük olan yuvanın zamanla büyüyerek yaklaşık 40 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Yuva, tehlike oluşturabileceği endişesiyle evden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA
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