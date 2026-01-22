Haberler

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Ercengiz, gelecekte savaşların sona erdiği ve insanlar için daha insani koşulların sağlandığı fotoğrafların yer alması temennisinde bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ercengiz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Ercengiz, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.

Ercengiz, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Ercengiz, AA muhabirlerini başarılı fotoğraflarından dolayı tebrik etti.

İlerleyen yıllarda savaşların bittiği, insana karşı zulmün olmadığı fotoğrafları görme temennisinde bulunan Ercengiz, "Umarım insanlar savaştan uzaklaşmış, savaşın dışına çıkmış, insanların öldürülmediği, aç bırakılmadığı ve insanca yaşayabildiği fotoğrafları görebildiğimiz bir yarışmaya tanık oluruz." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
