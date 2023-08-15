Burdur Belediye Başkanı 65 yaş üstü ücretsiz binişlerin kaldırılması iddialarını yalanladı

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ülke genelinde 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşımda ücretsiz binişlerin kaldırılması kararının Burdur Belediyesi'nden kaynaklandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Federasyonu'nun konuyla ilgili açıklamayı Burdur'da yaptığını kaydeden Ercengiz, "Bu konunun öncelikle bizimle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim. Ne Burdur Belediye Meclisi'nden ne de idare tarafından alınmış herhangi bir karar yok" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son günlerde sosyal medyada yer alan ülke genelinde 65 yaş üstü vatandaşların şehir içi ücretsiz binişlerinin Burdur Belediyesi tarafından kaldırıldığı yönündeki iddialara cevap verdi.

"BELEDİYE MECLİSİ'NDEN ALINAN BİR KARAR YOK"

Ali Orkun Ercengiz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçtiğimiz günlerde Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yöneticileri tarafından yapılan bir açıklamanın neticesinde kaldı ki bu yapılan açıklama tüm Türkiye'de Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Federasyonu tarafından planlanan bir açıklama olarak Burdur'da da yapıldı ve Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi 65 yaş üzeri yurttaşların bundan sonra ücretsiz taşınmayacağına dair bir açıklama yaptı. Bu konunun öncelikle bizimle ilgisi olmadığını ifade etmek isterim. Ne Burdur Belediye Meclisi'nden ne de idare tarafından alınmış herhangi bir karar yok. Bu karar bu tasarruf tamamen özel halk otobüslerinin kendi ticari faaliyetlerinin devamı gereği aldıkları bir karar olarak açıklandı. Çünkü artan mazot fiyatı, artan maliyetler, giderlerin çoğalması neticesinde bu maliyetleri karşılayamadıkları için en azından bu gider kalemini azaltmak için böyle bir yola, yönteme başvurduklarını ifade ettiler. Ancak maksatlı bir şekilde bazı haber sitelerinde, haber kanallarında bu işlemin, bu yapılan eylemin Burdur Belediyesi tarafından alınmış bir karar gibi gösterilip hem belediyemizi hem de siyasi düşüncemizi yıpratmaya çalışılmış bir maksatlı eylem olduğunu düşünüyoruz.

"KONUNUN MUHATABI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ FEDERASYONU İLE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI"

Şuradan ifade etmek isteriz ki; biz her zaman halkçı belediyecilikten ve halkın yanında olan belediyecilikten güzel örnekler vermiş bir belediye olarak geçtiğimiz aylarda depremzedelerin Burdur'a gelmesi, taşınması ya da Burdur'da geçici süre konaklanması sürecinde de onlara ücretsiz biniş kartları vererek depremzede yurttaşlarımızın da yanında olduğumuzu toplu taşımayı ücretsiz sağlamak üzere aldığımız kararla da Türkiye'ye örnek olmuş bir belediyeyiz. Buradan bir şeyler türeterek bizleri yıpratmaya çalışmalarını doğru bulmuyoruz. Hem Burdur'da yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşları hem de tüm Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımıza şunu söylemek isteriz ki Özel Halk Otobüsleri Federasyonu'nun 15 Ekim'e kadar ertelediği bu karar eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden taraflarına olumlu bir karar çıkmaması halinde yeniden gözden geçireceklerini ifade ettiklerini biliyorum. Bu nedenle de bu konunun muhatabı doğrudan belediyeler değil Özel Halk Otobüsleri Federasyonu ile Ulaştırma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında olacaktır. Yerel yönetimlerin bu işe dahli yoktur. Yerel yönetimler sadece denetim ve fiyat belirlemede yetkili ve görevlidir. Bu yüzden hiçbir yerel yönetimi, vatandaşımızın bu konuda suçlamasını da doğru bulmuyoruz. Aksine vatandaşımızın yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda bu kararların ertelenmesiyle birkaç ay daha geciktirildiğini bilmesini istiyoruz."

irildiğini bilmesini istiyoruz."