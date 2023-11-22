Burdur-Antalya Karayolu'nda Tır Kazası: Yol Trafiğe Kapandı

Burdur- Antalya Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tırın bariyerlere çarparak makaslaması sonucu yol trafiğe kapandı, kilometrelerce oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Olay, Burdur- Antalya Karayolu Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan N.D. idaresindeki 31 AOD 55 plakalı tır Tekkeköy rampalarında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı, ardından makasladı. Kaza nedeniyle Antalya istikametine giden yol tamamen trafiğe kapandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 2 saat boyunca kapalı kalan yol, kaza yapan tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR