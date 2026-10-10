Burdur Ağlasun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Ağlasun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların otomobilindeki aramada, 6 bin 600 kullanımlık bonzai ile farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca paylaşılan videoda, bir takside yapılan arama ve aracın farklı noktalarında uyuşturucu maddelerin bulunmasına ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: AA