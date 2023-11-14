CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde; "Bir beslenme çantası minimum 50 TL maliyet ile doluyor. 5 ile çarptığınız da 250 TL ediyor. Bu sizin için belki de çerez parası bile değil. Ama yoksul aileler için çok büyük bir para ve bu çocuklar okul beslenme çantalarını dolduramadıkları için yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sizden önceki bakanın koyduğu okul öncesi 1,5 milyon öğrenciye verdiği ücretsiz öğünü bakanlığınız döneminde kaldırıyorsunuz. Sormak istiyorum. 2023 yılı Mayıs ayında sizden önceki bakan sayın Mahmut Özer, 'okul öncesi eğitim ücretsiz olacak' dedi, ama siz 14 Ekim’de katkı payı uygulaması getirdiniz" dedi.

Burcu Köksal: Bir Beslenme Çantası Minimum 50 TL ile Doluyor, Bu Sizin İçin Çerez Parası Bile Değil, Ama Yoksul Aileler İçin Çok Büyük Para

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde; "Bir beslenme çantası minimum 50 TL maliyet ile doluyor. 5 ile çarptığınız da 250 TL ediyor. Bu sizin için belki de çerez parası bile değil. Ama yoksul aileler için çok büyük bir para ve bu çocuklar okul beslenme çantalarını dolduramadıkları için yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sizden önceki bakanın koyduğu okul öncesi 1,5 milyon öğrenciye verdiği ücretsiz öğünü bakanlığınız döneminde kaldırıyorsunuz. Sormak istiyorum. 2023 yılı Mayıs ayında sizden önceki bakan sayın Mahmut Özer, 'okul öncesi eğitim ücretsiz olacak' dedi, ama siz 14 Ekim'de katkı payı uygulaması getirdiniz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda konuşan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal şunları söyledi:

Merkezi Bütçe Yatırım Ödeneği'den Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarına baktığınızda 1998 yılında örneğin ayrılan pay yüzde 37 iken bugün 2024 yılına gelindiğinde bu pay yüzde 12'ye düşmüş durumda. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu payın düşüşü demek ki önümüzdeki dönem taşımalı eğitim, ikili eğitim gibi sorunların çözülmeyeceğini bilakis artarak devam edeceğini gösteriyor.

"25 YILLIK BİR ÖĞRETMEN 24 BİN 154 TL MAAŞ ALIYOR. PEKİ SİZ ÖĞRETMENE NE VERİYORSUNUZ? BEYAZ ÖNLÜK"

Bakın 25 yıllık bir öğretmen 24 bin 154 TL maaş alıyor. Peki siz öğretmene ne veriyorsunuz? Beyaz önlük. Şimdi buradaki herkes bilir. Doktorların meslek simgesi olan bir beyaz önlük var. Şimdi bir meslek grubun simgesi haline gelmiş bir giysinin başka bir meslek grubu için önerilmesi bir kere uygun ve samimi bir öneri değildir. Eğer öğretmen giysisini korumak istiyorsa, istediği renklerde başka önlükler giyebilir. Bu kesinlikle kendi tasarrufu ile olmalıdır. Bakanlık bu konuda herhangi bir yükümlülük getirmemeli.

"ÇEDES PROJESİ İLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMASI ARTTI MI?"

ÇEDES projesi ile imam hatip, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve din hizmetleri uzmanı gibi kişiler ders vermek için görevlendirildi. Bu kişilerin pedagojik formasyonu var mıdır? Ders vermeye yetkili midir? Ayrıca 25 yıllık bir öğretmen 24 bin TL maaş alırken ÇEDES projesi ile görevlendirilen kişilerin maaşı nedir? Maaş artışları olmuş mudur? Bu personelin maaş artışları hangi bakanlığın bütçesi tarafından karşılanmaktadır? Sayın Bakan, ataması yapılmayan 1 milyonu aşkın öğretmen atama beklerken, sözleşmeli öğretmenler kadro beklerken, ücretli öğretmenler açlık sınırının altındaki maaşlarla yaşamaya mahkum edilirken, ÇEDES gibi bir projeye bütçe harcamanın tek dayanağı laik eğitim sistemi ile oynamak mı? Siz birçok kez karma eğitime karşı olduğunuzu ifade ettiniz. Kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitimi gösterdiniz. Şimdi soruyorum ÇEDES projesi ile kız çocuklarının okula gönderilme oranı artmış mıdır, azalmış mıdır?

"OKUL SIRASINDA OLMASI GEREKEN ÇOCUKLAR, İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR"

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, bu yılın ilk dokuz ayını kapsayan iş cinayetleri raporuna göre 21'i 14 yaş ve altı olmak üzere en 44 çocuk işçi hayatını kaybetti. Okul sırasında olması gereken çocuklar, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybediyorlar. 80 bin öğretmen ücretli olarak çalışıyor bu ülkede hala kadro bekliyorlar. Okullarda Okullara temizlik görevlisi, güvenlik personeli yok, veliler aralarında topladıkları paralar ile temizlik malzemesi alıyorlar, temiz görevlisi çalıştırıyorlar.

"SİZ YANDAŞ VAKIF VE DERNEKLERE 2022 YILINDA 4,1 MİLYAR LİRA BÜTÇE AKTARDINIZ"

Siz yandaş vakıf ve derneklere 2022 yılında 4,1 milyar lira bütçe aktardınız. 2024 yılı için de Türkiye Maarif Vakfı'na 5,7 milyar TL bütçe aktarmayı ön görmüşsünüz. Bu vakfa bugüne kadar 13 milyar 85 bin TL para harcamışsınız ve Türkiye Maarif Vakfı öğrenci başına başına 112 bin 365 lira harcıyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda 15 milyon 887 bin 296 öğrenci bulunuyor ve MEB bütçesine göre öğrenci başına maliyet hesabı yapıldığında 68 bin 742 TL kaynak ayırıyor. Yani Türkiye Maarif Vakfı öğrenci başına yaptığı harcama MEB'in öğrenci başına yaptığı harcamanın 2 katı kadardır.

BİR BESLENME ÇANTASI MİNİMUM 50 LİRAYA DOLUYOR"

Bir beslenme çantası minimum 50 TL maliyet ile doluyor. 5 ile çarptığınız da 250 TL ediyor. Bu sizin için belki de çerez parası bile değil. Ama yoksul aileler için çok büyük bir para ve bu çocuklar okul beslenme çantalarını dolduramadıkları için yeterli ve dengeli beslenemiyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sizden önceki bakanın koyduğu okul öncesi 1,5 milyon öğrenciye verdiği ücretsiz öğünü bakanlığınız döneminde kaldırıyorsunuz. Sormak istiyorum. 2023 yılı Mayıs ayında sizden önceki bakan Sayın Mahmut Özer, 'okul öncesi eğitim ücretsiz olacak' dedi, ama siz 14 Ekim'de katkı payı uygulaması getirdiniz. Ayrıca tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranı yüzde 99 demişti sizden önceki bakan ama sizin resmi sitenizde bu rakam yüzde 99 gözükmüyor. Biz hanginize inanacağız?"