Bünyan'daki Düğünde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde bir düğünde yemek yiyen 74 kişi evlerine gittikten sonra fenalaşarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Bünyan ilçesi İğdecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde yapılan bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bir düğüne katılan konuklarda burada ikram edilen yemeğin ardından evlerine gittikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 74 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Bünyan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk müdahalenin ardından çoğu ayakta tedavi edilen hastalar taburcu edildi. 74 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düğünde ikram edilen yiyecek ve içeceklerden incelenmek için numune alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.