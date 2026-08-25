Fransa'nın güneyinde etkili olan kasırga nedeniyle 40 kişi yaralandı

FRANSA'nın güneyindeki Aude vilayetinde etkili olan kasırga nedeniyle 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aude Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada kasırganın vilayete bağlı Pomas kasabasını vurduğu ve kasabada yaklaşık 300 evde hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, kasırga nedeniyle 2'si ağır 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Aude genelinde yaklaşık 2 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı ve bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı