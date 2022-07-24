Bungalov evlerinin geceliğinin 300 doları aştığı Uzungöl'de kaydedilen görüntü sosyal medyada gündem oldu
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Charter uçak seferleriyle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelenleri yoğun olarak ağırlayan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de bungalov evlerin geceliğinin 300 doları aşması tartışma yaratmıştı. Yerli turistlerin oldukça fazla bulduğu fiyatlara Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz, "Körfez ülkelerinden rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık'' sözleriyle yanıt vermişti. Bölgeden gelen son görüntü ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, yaz turizm sezonu hareketliliği yaşanıyor. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail'den charter seferlerle turist kafilelerini ağırlayan ve otel ve pansiyonların tam kapasiteye ulaştığı turizm merkezinde yoğun rağbet gören ahşap bungalov evlerin geceliği 300 doları aştı.
300 DOLARLIK FİYAT YERLİ TURİSTİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
Fiyatlar yerli turistlerin büyük tepkisini çekerken, eleştirilere yanıt ise Uzungöl Turizm Derneği yöneticisi Mustafa Akyüz'den gelmişti. Akyüz yaptığı açıklamada, "Genelde Körfez ülkelerinden çok fazla rağbet olduğu için biz de konaklama ücretlerini dolar üzerinden yaptık. Türk lirası dolar karşısında değer kaybedince yüksek gibi geliyor yerli turiste" ifadelerini kullanmıştı.
TABELALARIN NEREDEYSE TAMAMI ARAPÇA
Yaşanan bu gelişmelerin akabinde bölgede kaydedilen bir video ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Uzungöl'de çok yoğun bir şekilde bulundukları ve bölgedeki tüm işletmelerin tabelalarının Arapça olduğu dikkatlerden kaçmıyor.