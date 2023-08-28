Bunaltan sıcaklara veda! Meteoroloji 3 bölge için sağanak uyarısı yaptı

Ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bu hafta normalleşiyor. Yeni haftada özellikle Doğu Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'nun bir bölümünde sağanak yağış görülecek.

Ağustos ayına veda edeceğimiz bu hafta, yurt genelinde serinlik bekleniyor. Yurdun büyük bir bölümünde yağış görülecek, böylece hava sıcaklığı ise normale dönecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz ve Doğu Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Öte yandan pazartesi günü İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 32 derece, İzmir'de ise 34 derece olacak. Üç büyükşehirde hafta ortasına kadar az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor.