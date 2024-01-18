Bulutsuzluk Özlemi Solisti Nejat Yavaşoğulları, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Rock grubu "Bulutsuzluk Özlemi"nin solisti Nejat Yavaşoğulları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavaşoğulları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki yoğun bombardımanının gözler önüne serildiği, Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğrafını seçen Yavaşoğulları, "Çevre-Yaşam"da ise Ahmed ABD Alkawey tarafından çekilen ve Umman Sultanlığınca Ez-Zahire bölgesinde 13 milyon metrekarede kurulan İbri güneş tarlasının yer aldığı "Masum teknoloji" adlı kareye oy verdi.

Yavaşoğulları, "Deprem: Umut" kategorisinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kurtarma çalışmaları sırasındaki umutlu bekleyişi yansıtan Halil Fidan imzalı "Bekleyiş", "Haber"de İspanya Tenerife'de 3 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangınlarda Andres Gutierrez tarafından çekilen "Yangını izlerken" adlı fotoğrafı oyladı.

Karelerin her birinin çok değerli olduğunu belirten Yavaşoğulları, Gazze-İsrail çatışması sırasında hayatını kaybeden AA'nın basın emekçilerinin ailelerine başsağlığı diledi.