Bulun bu sapığı! Market çalışanı müşterinin etek altı fotoğrafını çekti

Bursa'da bir markette personel olduğu öne sürülen bir kişi, alışveriş yapan kadının arkasından yere eğilerek etek altı görüntüsünü çekti. Hayrete düşüren anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.