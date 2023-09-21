Bulun bu sapığı! Market çalışanı müşterinin etek altı fotoğrafını çekti
Bursa'da bir markette personel olduğu öne sürülen bir kişi, alışveriş yapan kadının arkasından yere eğilerek etek altı görüntüsünü çekti. Hayrete düşüren anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bursa'da zincir marketlerden birinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Şubede çalıştığı öne sürülen bir erkek, alışveriş yapan kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti.
ANBEAN KAMERADA
Yaşanan skandal olay güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. O anlarda şahsın, alışveriş yapan kadına arkadan sessizce yaklaştığı, yere eğilip kadının eteğinin altından görüntü aldığı görülüyor.
TEPKİ ÇEKTİ
Bu videonun sosyal medyada paylaşılması sonrasında şahsa tepki yağdı. Birçok kişi, "Ulan annen yaşında kadının eteğinin altından çekmek nedir adi, aşağılık yaratık!" şeklinde yorumlar yaparak şahsın bulunmasını istedi.