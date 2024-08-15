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Bulgur kaynatılan kazana düşen adam hastanelik oldu

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Burdur'da bulgur kaynatılan kazana düşmesi sonucu vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Bülent Göz (35) hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURDUR'da bulgur kaynatılan kazana düşmesi sonucu vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Bülent Göz (35) hastanelik oldu.

Burdur merkez Kayış köyünde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyondan sırtında yem çuvalı indirdiği sırada dengesini kaybeden Bülent Göz, evin önünde bulgur kaynatılan kazana düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Göz, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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