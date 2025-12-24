Bulgaristan Türklerinin direnişinin sembolü "Türkan bebek" ölümünün 41. yılında Edirne'de anıldı

Bulgaristan'da, 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah için Edirne'de anma töreni düzenlendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Türkan bebek anısına yaptırılan parkta düzenlenen törende, katılımcılar Türkan Bebek Anıtı'na çelenk sundu, karanfil bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin ve kimliklerinin değiştirilmemesi için büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Bulgaristan'da geçmişte utanç verici olayların yaşandığını, Türkan bebeğin Bulgaristan Türklerinin direnişinin simge isimlerden olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Türkan bebeğimizle beraber, Türklüğün kimlik mücadelesinde birçok soydaşımızı kaybettik. Yıllarca hapishanelerde kalıp işkence gördüler, yerlerinden ve yurtlarından oldular.

Allah bir daha Türkan bebek gibi bebeklerin ölümünü, insanların kimlik ve dinleri nedeniyle insanlık dışı muamele görmelerini yaşatmasın."

Sezer, Gazze'de de dünyanın göz önünde insanların katledildiğini hatırlattı.

Türk milletinin tarih boyunca mazlumların yanında olduğunu dile getiren Sezer, "Geçmişte de mazlumun yanında olduk, bugün de ne paha biçilirse biçilsin ne zarar dokunursa dokunsun safımız hep doğrunun, iyinin ve mazlumun yanında olacaktır." diye konuştu.

"Türkan bebeği unutturmayacağız"

Edirne Belediye Başkan Vekili Gökçe Onur Öktem ise geçmişte yaşanan acıların tarihten ders çıkarmayı ve benzer hak ihlallerinin yaşanmaması için sorumluluk almayı zorunlu kıldığını dile getirdi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Başkanı Sabri Mutlu da Bulgaristan'da yaşayan olaylarda Türklere zulmedenlerin gerekli cezayı almasını istediklerini belirtti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş ise Türkan bebeği ve saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.

Anma töreni, 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin şiirlerini okuması ve şehitler için edilen duanın ardından sona erdi.

Törene, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bulgaristan'dan gelen soydaşlar ve vatandaşlar katıldı.