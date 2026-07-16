Bulgaristan Meclisi, AB dışındaki sandık sınırına ilk onayı verdi

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde kurulabilecek seçim sandığı sayısına ilişkin sınırlamanın kaldırılmasını öngören yasa teklifini ilk okumada kabul etti.

Bulgaristan Meclisi'nde Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören dört yasa teklifi ilk okumada kabul edilirken, iki teklif reddedildi.

Kabul edilen diğer tekliflerle makineyle oy kullanma uygulamasının yeniden düzenlenmesi, seçim sonuçlarının denetlenmesine yönelik yeni hükümler getirilmesi ve yurt dışında oy kullanma süreçlerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yasa tekliflerinin ikinci okumada ne zaman ele alınacağı ise henüz açıklanmadı.

Bulgaristan'da 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliğiyle, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde AB üyesi olmayan ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştı.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 11 Şubat'ta söz konusu düzenlemenin bazı maddelerini yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade ederek, değişikliklerin seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştırabileceğini ve seçimlere katılımı olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Ancak Bulgaristan Ulusal Meclisi, 24 Şubat'ta Yotova'nın vetosunu reddederek, yurt dışındaki seçim sandığı sayısına sınırlama getiren düzenlemeyi aynen kabul etmişti.

Söz konusu sınırlama, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde özellikle Bulgaristan dışında yaşayan seçmenlerin yoğun bulunduğu Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki oy kullanma sürecini etkilemişti.