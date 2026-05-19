Cebel'de Demokrasi Bayramı: Özgürlük ve Birlik Vurgusu

Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Cebel kentinde, 19 Mayıs Demokrasi Günü ve Şehir Bayramı kapsamında geleneksel kutlama programı düzenlendi.

Etkinliklere Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz da katıldı.

Program öncesinde Büyükelçi Uyanık ve Yavuz, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından etkinlik alanına geçildi.

Burada konuşan Büyükelçi Uyanık, 37 yıl önce Bulgaristan'da komünist lider Todor Jivkov yönetimi altında yürütülen zorla Bulgarlaştırma politikalarına karşı Türk azınlığın gösterdiği direnişi hatırlatarak, Cebel halkının 37 yıl önce ortaya koyduğu direnişin insan hakları ve özgürlükler açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Uyanık, Jivkov rejiminin Bulgaristan Türklerinin kimliğini, dilini, inancını ve birlikte yaşama iradesini hedef alan uygulamalarının insanlık vicdanını derinden yaraladığını ifade etti.

Bu süreçte soydaşların yalnızca Cebel'de değil Bulgaristan genelinde barışçıl yollarla haklarını aradığını ancak ağır baskılar altında büyük bedeller ödediğini belirten Uyanık, tüm zorluklara rağmen geri adım atmayan Cebel halkının örnek bir duruş sergilediğini kaydetti.

Uyanık, 19 Mayıs 1989'da Cebel'de yükselen özgürlük çağrısının yalnızca Bulgaristan'da değil uluslararası alanda da yankı bulduğunu, bu mücadelenin demokrasiye giden sürecin önünü açtığını ifade etti.

Geçmişten ders çıkararak geleceğin birlikte inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Uyanık, gençlere de seslenerek, eğitim, bilim, kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçi Uyanık, Bulgaristan Türklerinin ülkenin her alanında aktif rol almasının önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesinde bu toplumun önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği olarak Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman toplumun refahı için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Uyanık, konuşmasını demokrasi şehitlerini anarak ve bayramı kutlayarak tamamladı.

Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz da geçmişte yaşanan olayların insan hakları ve özgürlükler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

Geçmişin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Rotamızı daha sağlıklı belirleyebilmek için geçmişteki eksik ve yanlışları hatırlayarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek, "İki ülke arasındaki komşuluk hukuku ve tarihsel bağlar, bu birlikteliği daha da ileriye taşıyacak önemli bir avantaj sunuyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye-Bulgaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Yavuz, Bulgaristan'da yapılan seçimlerin ardından oluşan yeni yönetimle ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlikte, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali ile Bulgaristan Parlamentosu Meclis Başkanvekili Ayten Sabri de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından heyet, Eğridere'ye geçti. Uyanık ve Yavuz, burada Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban ile bir araya geldi.

Heyet daha sonra Sütkesiği köyüne geçerek, 24 Aralık 1984'te komünist totaliter rejimin başlattığı Bulgarlaştırma sürecine karşı ilk büyük direniş mitinginin yapıldığı meydandaki anıt çeşmeye çelenk bıraktı.