Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama

Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon başında ikas Eyüpspor'a kiralanan kaleci Jankat Yılmaz, geleceğiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

''YENİ SEZON BAŞINDA DÖNECEĞİM''

ikas Eyüpspor'da başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci, "Henüz Galatasaray tarafıyla yeni sözleşme için bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız." dedi.

''OYNAMAK ÖNEMLİ AMA...''

Geleceğiyle ilgili kendisinin düşüncesi sorulan genç file bekçisi, "Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." yanıtını verdi.

''TEBRİK EDENLER OLDU''

Eyüpspor ile ligde kalmalarından sonra Galatasaray'dan kendisini arayanlar ve tebrik edenler olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, "Galatasaray'dan tebrik edenler oldu, oyuncular ve hocalar. Onlara da buradan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

''İNGİLTERE'DE KALICI OLARAK OYNAMAK İSTİYORUM''

Milli takım ve Avrupa hedefleri hakkında da konuşan genç kaleci, "Henüz bana gelen bir şey olmadı ama menajerime gittiyse bilmiyorum. Ama hedeflerim, tabii ki Avrupa'da, özellikle hayalim İngiltere. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.