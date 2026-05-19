Haberler

Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama

Jankat Yılmaz'dan Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Jankat Yılmaz geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak sarı-kırmızılılardan sözleşme yenileme teklifi almadığını açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon başında ikas Eyüpspor'a kiralanan kaleci Jankat Yılmaz, geleceğiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. 

''YENİ SEZON BAŞINDA DÖNECEĞİM''

ikas Eyüpspor'da başarılı bir performans sergileyen 21 yaşındaki kaleci, "Henüz Galatasaray tarafıyla yeni sözleşme için bir irtibatımız olmadı. Gelecek planlaması yapmadık ama bonservisim Galatasaray'da. Yeni sezon başında döneceğim. Daha sonra konuşacağız, benim için hangisi daha iyi olur planlamasını yapacağız ve sonuca varacağız." dedi.

''OYNAMAK ÖNEMLİ AMA...''

Geleceğiyle ilgili kendisinin düşüncesi sorulan genç file bekçisi, "Ben ne hissediyorum, Galatasaray ile benim için ne uygunsa konuşulacak. Oynamak önemli ama Galatasaray, "Şöyle düşünüyoruz" derse onun da değerlendirmesini yaparız." yanıtını verdi.

''TEBRİK EDENLER OLDU''

Eyüpspor ile ligde kalmalarından sonra Galatasaray'dan kendisini arayanlar ve tebrik edenler olduğunu söyleyen Jankat Yılmaz, "Galatasaray'dan tebrik edenler oldu, oyuncular ve hocalar. Onlara da buradan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

''İNGİLTERE'DE KALICI OLARAK OYNAMAK İSTİYORUM''

Milli takım ve Avrupa hedefleri hakkında da konuşan genç kaleci, "Henüz bana gelen bir şey olmadı ama menajerime gittiyse bilmiyorum. Ama hedeflerim, tabii ki Avrupa'da, özellikle hayalim İngiltere. İngiltere'de kalıcı olarak bir takımda oynamak istiyorum. En büyük hayalim bu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu. 

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'a geri döndü!
İki fotoğraf arasında saatler var! Georgina Rodriguez'den dikkat çeken imaj değişikliği

İki fotoğraf arasında saatler var! Film Festivali'ne damga vurdu
Yalova’da Aziz Yıldırım izdihamı

Tek kare fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de anlaşma duyuruldu
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar