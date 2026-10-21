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Bulgaristan Hava Kuvvetleri karasuları üzerinde devriye uçuşlarına başladı

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Bulgaristan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçakların karasuları üzerindeki hava sahasında devriye, gözetleme ve keşif görevleri yürüttüğünü bildirdi. Uçuşların süreceği, hava sahası için ilave kara birlikleri ve hava savunma unsurlarının konuşlandırıldığı belirtildi.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait F-16, MiG-29, Su-25 ve L-39 tipi uçakların, ülkenin karasuları üzerindeki hava sahasında devriye, gözetleme ve keşif görevleri yürüttüğü bildirildi.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz üzerindeki askeri uçuşların ülkenin hava ve deniz sahasındaki güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgedeki gelişmelerin daha yakından takip edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Uçuşların sonraki günlerde de devam edeceği aktarılan açıklamada, hava sahasının korunmasını güçlendirmek amacıyla ilave kara birlikleri ile gözetleme ve hava savunma unsurlarının da konuşlandırıldığı kaydedildi.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov da basına yaptığı açıklamada, uçuşların ülkenin karasuları üzerinde yürütüleceğini belirterek, "Bu durum Bulgaristan vatandaşlarını endişelendirmemeli." dedi.

Kaynak: AA
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