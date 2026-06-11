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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Petrova-Chamova, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, Türkiye ile verimli işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, enerji ve ticaret alanlarında işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova, ülkesinin Türkiye ile verimli işbirliğine son derece önem verdiğini söyledi.

Petrova-Chamova, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Petrova-Chamova, hem küresel, hem bölgesel hem de ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

İkili ilişkileri iyileştirme yönünde çabalara devam edeceklerini belirten Bakan Petrova-Chamova, " Bulgaristan, Türkiye ile verimli işbirliğine çok önem veriyor. Bugün de buna odaklı bir diyaloğumuz oldu." dedi.

Petrova-Chamova, enerji ve ticaret işbirliği konuları üzerinde de durduklarını ifade ederek, ülkesinin özellikle enerji alanına önem verdiğini aktardı.

Bulgaristan'ın "en aktif" sınır kapısının Türkiye ile olan sınır kapısı olduğunu vurgulayan Petrova-Chamova, "Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ticaret işbirliği ve oldukça aktif olan Bulgaristan-Türkiye sınır kapısında koordinasyonu sürdürme konularında da anlaşma sağladık." diye konuştu.

Bakan Petrova-Chamova ayrıca Bulgaristan'ın Türkiye ile Avrupa Birliği'nin yapıcı işbirliğinin devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ)-Bulgargaz arasındaki anlaşmaya ilişkin soruyu yanıtlayan Petrova-Chamova, konuya ilişkin çalışmaların Bulgaristan Enerji Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu, müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
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