Bulgaristan'daki 77 yaşındaki kadından Hakkari'deki jandarma personeline el örmesi çetik

Bulgaristan'da yaşayan 77 yaşındaki bir kadın, Hakkari'deki üs bölgesinde görev yapan jandarma personeline ördüğü 30 çift çetiği hediye etti.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Mesafeler uzak olsa da gönüller bir, dualar bir. Bulgaristan'ın Most köyünde yaşayan 77 yaşındaki ninemiz, Hakkari'deki üs bölgesinde görev yapan kahraman jandarma personelimize kendi elleriyle ördüğü 30 çift çetikle birlikte dualarını da gönderdi. Bu anlamlı hediyeleri teslim alan kahraman personelimiz de ninemize gönülden teşekkürlerini iletti. Ellerinden öpüyoruz. Sağ olasın, var olasın."

Paylaşımdaki videoda, jandarma personelinin çetikleri aldığı ve çetikleri ören kadının mektubunun okunduğu anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Çetik gönderen kadın mektubunda, "Canlarım, kınalı kuzularım, Mehmetçiklerim. Haberlerde gördüm, Doğu'da kış çok çetin. Ama Mehmetçiklerim vatan için görev başında. Ben de elimden geleni yapmak istedim. Sizlere 30 çift çetik ördüm. Her ilmikte dua ettim, 'Ya Rabb'i Mehmetçiğimi koru, Türk halkını koru.' Biz, Balkanlar'da Türkçemizi, dinimizi, kültürümüzü yaşatıyoruz. Ama kalbim hep Türkiye'de. Bir ömür, Türkiye hasretiyle geçti. Sizler için sevgim, dualarım sonsuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mehmetçiklerime selam olsun. Gözlerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.