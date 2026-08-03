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Filibe'de Büyük Yangın: 2 Bin Dönüm Küle Döndü

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Bulgaristan'ın Filibe iline bağlı Brezovo Belediyesi'nde çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılarak 2 bin dönüm alanı kül etti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor; can kaybı veya yerleşim tehdidi yok.

Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) iline bağlı Brezovo Belediyesi yakınlarında yaklaşık 2 bin dönüm alanı etkileyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Streltsi köyü yakınlarında çıkan yangına, 24. Hava Üssü Krumovo'dan bir helikopter, Plovdiv Bölge İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 10 ekip, özel operasyon ekiplerine ait bir buldozer ve 3 gönüllü ekip müdahale ediyor.

Yetkililer, yangının kuru otların bulunduğu alanda başladığını, alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak terk edilmiş 2 ahırı tamamen yaktığını, ardından yakındaki ormanlık alana sıçradığını belirtti.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 2 bin dönüm alanın zarar gördüğü, ekiplerin alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. ???????

Yangının şu aşamada yerleşim yerleri ve insanlar için tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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