Bulgaristan'da Türklerin Gelin Koçu Geleneği Yaşatılıyor

Bulgaristan'da Türklerin Gelin Koçu Geleneği Yaşatılıyor
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Bulgaristan'da, Türklerin Kurban Bayramı öncesi nişanlı çiftler arasında geleneksel olarak uygulanan 'gelin koçu gönderme' geleneği, kız tarafına hediye edilen süslenmiş koçlarla devam ediyor. Damat tarafı, nişanlısına özel olarak seçtiği koçu çeşitli hediyelerle donatıp arife günü teslim ediyor.

Bulgaristan'da Türklerin Kurban Bayramı öncesi nişanlı çiftlerden kız tarafına "gelin koçu gönderme" geleneği asırlardır sürdürülüyor.???????

Kurban Bayramı nedeniyle nişanlı çiftlerden erkek tarafı onlarca koçun içerisinden seçtiği koçu kız tarafına hediye ediyor. Armağan edilen koçlar çiçekler, tüller, nazar boncukları ve çeşitli süslerle donatıldıktan sonra boynuzlarına takılan altınla kız evine gönderiliyor.

Gelin koçu, yanında çeşitli hediyelerle arife günü nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor.

Bu yıl nişanlısından gelen süslenmiş koçla mutlu olan Selin Halil, AA muhabirine, yıllardır yaşatılan bu anlamlı geleneğin detaylarını anlattı.

Nişanlısının, Kurban Bayramı öncesinde Kırcaali şehrinin Koşukavak ilçesindeki köyleri gezerek koç aradığını dile getiren Halil, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda geline gönderilecek koç özenle seçilir. Görünümü heybetli olan koç seçilir ve renkli kurdelelerle, boncuklarla, işlemeli kumaşlarla süslenir. Boynuzuna ise küçük ama anlamlı bir hediye takılır. Çünkü bizde hediyesiz koç olmaz. Geleneklerimize göre damadın ailesi, imkanı neye yetiyorsa onu koçun boynuna ya da boynuzuna iliştirir."

Halil, bu geleneğin sadece görsel bir şölen olmadığını, aynı zamanda damat tarafının niyetinin ne kadar ciddi ve samimi olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Gelin tarafı da gelenek gereği koçu kesip, eşe dosta, konu komşuya dağıtır. Ayrıca, geleneğe göre nişanlı kalınan yıl sayısı kadar erkek tarafının koç göndermesi gerekir. Yani yıl uzadıkça koç sayısı da artar." dedi.

"Sevgi, saygı ve birlik duygularını pekiştiren anlamlı bir tören"

Bu yıl nişanlısı Fuat Fahredin'den gelin koçu alan Gülcan Yusein de gelin koçu geleneğinin köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, "Bu gelenek bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve bunu gelecek nesillere aktarmamız gerek. Çocuklarımızın ve torunlarımızın da bu güzel adeti yaşatmasını isterim." diye konuştu.

Yusein, arife sabahı koçunu büyük bir heyecanla beklediğini belirterek, "Gelin koçu geleneği, sadece iki kişiyi değil, iki aileyi de bir araya getiren; sevgi, saygı ve birlik duygularını pekiştiren anlamlı bir tören olarak kabul ediliyor." dedi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail - Güncel
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