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Tuna'da Tarihi Düşük Su Seviyesi Gemileri Vurdu

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Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesi tarihin en düşük seviyesine inerken, kritik kesimlerde gemiler karaya oturdu ve çok sayıda gemi geçiş için bekliyor. Yetkililer, düşüşün en az bir ay sürebileceğini bildirdi.

Bulgaristan'da Tuna Nehri'nde su seviyesinin tarihin en düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle çok sayıda gemi kritik kesimlerden geçiş için beklerken bazı gemilerin seyir kanalının dışında karaya oturduğu bildirildi.

Bulgaristan Tuna Nehri Araştırma ve Bakım İdaresi (İAPPD) Müdürü İvelin Zanev, nehirde su seviyesinin düşmesinin beklendiğini söyledi.

Düşük su seviyesinin en az bir ay daha etkisini sürdürebileceğini belirten Zanev, Belene ile Somovit kentleri ve Silistre'ye bağlı Garvan köyü yakınlarında bazı gemilerin seyir kanalının dışında karaya oturduğunu bildirdi.

Zanev, kritik kesimlerde su derinliğinin ağır yüklü gemilerin geçişine elverişli olmadığını belirterek çok sayıda gemi ve konvoyun daha uygun seyir koşullarını beklediğini ifade etti.

Belene bölgesindeki durumun özellikle endişe verici olduğunu kaydeden Zanev, su seviyesindeki düşüş nedeniyle nehir yatağında yeni kum adacıklarının oluştuğunu ve bölgede bir mavnanın karaya oturduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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