Haberler

Bulgaristan'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakkale'de defnedildi

Bulgaristan'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakkale'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

Bulgaristan'da üniversite öğrenimi gören 25 yaşındaki Berk Eray Özcan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özcan yaşamını yitirdi, 3 arkadaşı ise yaralandı.

Eczacılık Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından Bulgaristan'dan alınarak, Şehitler Camisi'ne getirildi.

Baba Mehmet Yücel Özcan ve anne Şenay Başaran Özcan, burada taziyeleri kabul etti.

Berk Eray Özcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Burak Akay
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste