Haberler

Bulgaristan'da Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesinin 145. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bulgaristan'da Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesinin 145. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'daki Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesinin (UTP) kuruluşunun 145. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulgaristan'daki Telekomünikasyon ve Postacılık Üniversitesinin (UTP) kuruluşunun 145. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova'nın himayesinde düzenlenen tören, "145 Yıl Gelenek, İnovasyon ve Gelişim" temasıyla gerçekleştirildi.

Törene Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler, mezunlar ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Yotova, törendeki konuşmasında, UTP'nin 1881'de kurulan Devlet Telgraf ve Posta Okulunun devamı olduğunu belirtti.

UTP'nin telgraftan bugünün dijital ağlarına, siber güvenlik, yapay zeka ve yüksek teknolojilere uzanan bir gelişim gösterdiğini ifade eden Yotova, kurumun yalnızca eğitim veren değil, geleceğe odaklanan bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Yotova, üniversitenin akademik yönetimini ve çalışanlarını 145 yıllık gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı kutlayarak, öğrencilere eğitim ve meslek hayatlarında başarı diledi.

Büyükelçi Uyanık da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akademik işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getirerek, üniversitenin Ankara, Çanakkale, Trakya, Bandırma ve Anadolu üniversiteleriyle akademik bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Üniversitenin Erasmus+ öğrenci değişim programları aracılığıyla da çok sayıda Türk üniversitesiyle işbirliği yaptığını ifade eden Uyanık, üniversitelerin fikirlerin buluştuğu, diyaloğun geliştiği ve toplumlar arasında köprülerin kurulduğu yerler olduğunu anlattı.

Büyükelçi Uyanık'a, üniversite tarafından onur plaketi takdim edildi.

Tören kapsamında 2026 yılı yüksek lisans mezunlarına diplomaları verildi.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında 'domuz başı' provokasyonu

Avrupa'da skandal provokasyon! Cuma namazında ortaya çıktılar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba
Antalya emniyetinde 2 şube müdürü gözaltına alındı

Suçlama vahim! iki üst düzey emniyet müdürü gözaltında
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi ağır yaralı
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama