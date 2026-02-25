Haberler

Bulgaristan Meclisi, AB dışındaki ülkelerde sandık sayısını 20 ile sınırlandıran yasayı yeniden kabul etti

Güncelleme:
Bulgaristan Ulusal Meclisi, AB dışındaki ülkelerde diplomatik temsilcilikler dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlayan yasayı yeniden kabul etti. 126 milletvekilinin desteğiyle kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Yotova tarafından veto edilmişti. Meclis, düzenlemeyi yeniden onaylayarak yürürlüğe soktu.

??????? Bulgaristan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlandıran yasayı yeniden kabul etti.

Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler 126 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken, 86 milletvekili karşı oy kullandı ve 11 milletvekili çekimser kaldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliklerinin bazı maddelerini veto ederek yasayı parlamentoya geri göndermişti.

Meclisin yasayı yeniden kabul etmesiyle, AB üyesi olmayan ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında en fazla 20 sandık kurulmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
