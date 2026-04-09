Bulgaristan Başbakanı Gyurov, seçim ihlalleri nedeniyle 223 kişinin gözaltına alındığını duyurdu

Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 223 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gyurov, seçimlerin dürüstlüğünü koruma amacıyla manipülasyonlara karşı sıkı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısının açılışında konuşan Gyurov, seçmenlerin iradesini manipüle etmeye çalışanlara karşı ciddi mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Oyların küçük tutarlardaki para ya da gıda gibi temel ihtiyaçlar karşılığında takas edildiğine işaret eden Gyurov, "İnsanların oy kullanmak ile sıcak bir öğle yemeği arasında seçim yapmak zorunda kalması kabul edilemez." dedi.

"Ana önceliğimiz, seçimleri manipüle edilmiş bilgilerden ve gayrimeşru dış etkilerden korumaktır"

Öte yandan, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) konuşan Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velizar Shalamanov, seçmenleri etkilemeyi amaçlayan dezenformasyon kampanyalarının seçim öncesinde yoğunlaşmasının beklendiğini söyledi.??

Shalamanov, yetkililerin oylamayı baltalayabilecek ve ülkenin dış politikasını etkileyebilecek anlatılara karşı koymak için çalıştıklarını belirterek, "Ana önceliğimiz, seçimleri manipüle edilmiş bilgilerden ve gayrimeşru dış etkilerden korumaktır." dedi.???????

Başbakan Gyurov ve Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski'nin temel önceliklerinin dürüst seçimler olduğunu vurgulayan Shalamanov, diğer Avrupa ülkelerinin deneyimlerine dayanarak seçimlerden önceki son günlerde halihazırda kurulmuş etki ve reklam ağları ile botların aniden aktif hale gelebileceğine ve siyasi içerikler paylaşabileceklerine işaret etti.

Shalamanov, seçimleri manipüle edilmiş bilgi ve gayrimeşru yabancı etkilerden korumak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu bünyesinde geliştirilen mekanizmalardan da yararlanılacağını vurgulayarak, "Dezenformasyonun yaygın yöntemi, gerçekleri, yarı gerçekleri ve tamamen yanlış bilgileri iç içe geçirerek gri bir alan yaratmaktır." dedi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
