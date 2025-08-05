Bulgaristan'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Harmanlı bölgesinde çıkan orman yangınına 60'ı aşkın itfaiye personeli ve 13 araçla müdahale ediliyor. Yangının, bir balıkçının söndürülmemiş sigara atmasından çıktığı değerlendiriliyor. Söndürme çalışmaları zorlu sıcak rüzgarlar nedeniyle güçleşiyor.

Bulgaristan'ın Harmanlı bölgesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Harmanlı Belediyesinden alınan bilgiye göre, Dositeevo ile Kolarovo köyleri arasında, Sakar Dağı'nın Radinçevo bölgesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangına, 60'ı aşkın itfaiye personeli 13 araçla müdahale ediyor.

Harmanlı Belediye Başkanı Mariya Kirova, söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere yangın bölgesine gitti.

Arazide görev yapan Hasköy İtfaiye Müdürü Mitko Çolakov, sürekli yön değiştiren sıcak rüzgarın itfaiyecilerin çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Çolakov, 5 bin dönüm ormanlık alana yayılan alevlerin güney yönünden ilerleyişini durdurduklarını ancak kuzeydeki ateşle mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Soruşturma yetkilileri, ilk belirlemeler doğrultusunda, yangının bir balıkçının bölgeye söndürülmemiş sigara atmasından kaynaklandığını değerlendiriyor.

Ülkenin güneyinde, Bulgaristan-Türkiye sınırında Hamzabeyli'ye yakın bir bölge olan Lesovo'da bir hafta önce büyük çaplı yangın çıkmış, alevlerin sınırın her iki tarafına yayılması nedeniyle söndürme çalışmaları günlerce sürmüştü.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov - Güncel
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