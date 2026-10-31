Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan'da ikinci turda Yotova ile Gyurov yarın cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'da ikinci turda Yotova ile Gyurov yarın cumhurbaşkanlığı için yarışacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak; ilk turda en çok oyu alan İliyana Yotova-Kiril Valchev ile Andrey Gyurov-Georgi Kandev yarışacak. Oy verme 07.00-20.00 arasında olacak, sandıkta bekleyen olursa süre en geç 21.00'e kadar uzayacak.

Bulgaristan'da vatandaşlar cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yarın oy kullanacak.

Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk tura katılan 27 aday arasından en çok oyu alan 2 cumhurbaşkanı ve 2 cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarışacak.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında karar verecek.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek. Ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Yurt dışındaki sandıklarda da oy verme işlemi yerel saatle 07.00-20.00 arasında yapılacak ve gerektiğinde 21.00'e kadar devam edebilecek.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 25 seçmenin yüzde 22,98'inin sandık başına gittiği ilk turda, Yotova-Valchev 528 bin 951 oy (yüzde 34,76) alırken Gyurov-Kandev ise 486 bin 232 oyla (yüzde 31,95) ikinci tura yükselme hakkı kazandı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etti.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: AA
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! Haberler.com hesapladı, işte kriterler

6,5 milyon hanenin faturası değişiyor! İşte kriterler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia başkanlarının varlık ve işlemlerine tedbir konuldu

Fon soruşturmasında 2 iş insanına daha kötü haber
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!
Türkiye'den BM hamlesi! Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreterlik için resmen aday gösterildi

Türkiye BM'nin zirvesi için resmen başvurdu! İşte aday isim
Mersin'de 19 yıllık 'Mumya ceset' dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı, 6 şüpheli yakalandı

19 yıllık "Mumya ceset" dehşeti! Kiracı betonu kırınca ortaya çıktı